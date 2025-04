Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Junge Joggerin durch unbekannten Täter überfallen und verletzt - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Arnum geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 07.04.2025, hat ein unbekannter Täter eine 18-Jährige Joggerin überfallen und verletzt. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei joggte die 18-jährige Arnumerin gegen 09:45 Uhr durch die Feldmark im Bereich Hemmingen, Ortsteil Arnum. In der Bockstraße, westlich der Bundesstraße (B) 3, kam ihr ein unbekannter Mann entgegen. Dieser attackierte die junge Frau überfallartig und zerrte sie in ein nahegelegenes Feld. Dort ließ der Täter plötzlich von ihr ab und flüchtete in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks im Bereich der Straße Sohlkamp. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die leichtverletzte Joggerin zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnte der Täter unerkannt entkommen.

Der Mann wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat einen Vollbart. Während des Angriffs trug der Täter schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Beanie-Mütze mit einem roten Logo auf der Vorderseite.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim PK Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 5170 zu melden. /pk, ms

