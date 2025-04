Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bornum: Mehrfamilienhaus nach mutmaßlicher Brandstiftung unbewohnbar

Hannover (ots)

Am Sonntag, 06.04.2025, brannte ein Mehrfamilienhaus in Hannover-Bornum durch ein Feuer vollständig aus. Da das Haus zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt war, wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkten Anwohner gegen 00:20 Uhr, dass Rauch aus dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Tönniesberg" drang und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Großteil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Der ausgedehnte Brand beschäftigt die Einsatzkräfte vor Ort über Stunden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, da das Wohnhaus unbewohnt ist.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 650.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das ohnehin in Sanierung befindliche Wohnhaus ist durch den Brand unbewohnbar. /fas, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell