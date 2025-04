POL-H: Nachtragsmeldung: 71-Jähriger wohlauf angetroffen

Hannover (ots) - Der seit dem 03.04.2025 vermisste 66-Jährige aus einem Pflegeheim in Hannover-Nordstadt ist wieder da. Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 01:45 Uhr entdeckten Zeugen den schlafenden Mann an der Guts-Muths-Straße und meldeten dies bei der Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten brachten den 66-Jährigen zurück ins Pflegeheim und übergaben ihn an ...

