POL-PPRP: Diebstahl aus Pkw

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Niederfeldsiedlung in Ludwigshafen zum Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Ein unbekannter Täter entwendeten aus dem in der Hofeinfahrt abgestellten Fahrzeug Wertgegenstände im Wert von mehreren hunderten Euro. Der vermummtet Täter wurde bei Tatausführung von einer Türkamera gefilmt. Dies war nicht der erste Fall dieser Art in der Niederfeldsiedlung und könnte im Zusammenhang mit einer Tat aus Mitte November stehen. Die Ermittlungen nach dem weiter unbekannten Täter dauern an. Die Anwohner werden dahingehend sensibilisiert ihre Fahrzeuge bitte immer abgeschlossen abzustellen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 - 24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

