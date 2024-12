Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebstahl in Drogerie-Markt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einer Drogeriemarktfiliale in der Ludwigshafener Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Ein 24-jähriger Mann und sein 22 jähriger Begleiter, beide wohnhaft in Ludwigshafen, stahlen zusammen Parfum im Wert von mehreren hundert Euro und wurden dabei von der Ladendetektivin beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zuvor hatten sie die jeweiligen elektrischen Diebstahlssicherungen an den Packungen entfernt. Da beide Männer keinerlei Ausweisdokumente mit sich führten, mussten an deren Wohnanschrift in Oggersheim die jeweiligen Ausweisdokumente eingesehen werden. In der gemeinsamen Wohnung konnte kein weiteres Diebesgut mehr aufgefunden werden. Auf die beiden Beschuldigten kommt jetzt ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls zu.

