POL-PPRP: Beleidigung und Ingewahrsamnahme

Ludwigshafen, Friesenheim (ots) - Ein 53-jähriger Fahrzeughalter parkte seinen PKW, einen schwarzen Audi Q5 am Freitagvormittag (13.12.2024, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr) im Schwalbenweg in Ludwigshafen. Hier touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den geparkten PKW des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 500 EUR. Der Verursacher flüchtete anschließend in unbekannte ...

