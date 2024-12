Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen, Friesenheim (ots)

Ein 53-jähriger Fahrzeughalter parkte seinen PKW, einen schwarzen Audi Q5 am Freitagvormittag (13.12.2024, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr) im Schwalbenweg in Ludwigshafen. Hier touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den geparkten PKW des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 500 EUR. Der Verursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Tatzeitraum sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 in Verbindung zu setzen, oder die E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu nutzen.

