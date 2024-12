Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfälle während Flucht vor Polizei

Ludwigshafen -Hemshof (ots)

Am Samstagmorgen 14.12.2024 um 00:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer mit einem silbernen Opel Corsa die Kanalstraße in Ludwigshafen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sollte der PKW, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und touchierte bei der Flucht vor der Polizei ein geparktes Fahrzeug. In der Lorientallee konnte die Polizei den Flüchtigen stoppen. Dabei kollidierte der PKW mit einer Mauer, sowie mit einem Funkstreifenwagen. Der Fahrer konnte festgenommen und der Grund seiner Flucht konnte nachvollzogen werden. Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Weiterhin waren die Kennzeichen, welche an seinem Fahrzeug angebracht waren, entwendet worden und das Fahrzeug nicht versichert. Durch die Unfälle entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Gegen den Fahrzeugführer werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell