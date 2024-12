Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Ludwigshafen, Stadtmitte (ots)

Am Freitagvormittag (13.12.2024) zwischen 09:45 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz der Knollstraße abgestellten grauen Opel Astra und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von circa 1000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche im Tatzeitraum Beobachtungen zum Unfall bzw. dem Verursacher machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

