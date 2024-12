Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lichtblicke zur Weihnachtszeit - Polizeikommissariat Hannover-Limmer erfüllt Wünsche wohnungsloser Menschen

Hannover (ots)

Auch in diesem Jahr setzt das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Limmer eine liebgewonnene Tradition fort: Am 11. Dezember haben Mitarbeitende des PK die Weihnachtsgeschenke, die bei der diesjährigen Aktion "Wunschbaum" zusammengekommen sind, an eine Einrichtung für wohnungslose Menschen im Kötnerholzweg in Hannover-Linden übergeben.

"Gemeinsam schenken wir Hoffnung und Freude - und zeigen, dass wir nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Zusammenhalt in unserem Stadtteil stehen", betonte Erster Polizeihauptkommissar Hartmut Hartke, Leiter des PK Hannover-Limmer, bei der Übergabe.

In der Vergangenheit waren unter anderem Einrichtungen für Jugendliche bzw. Seniorinnen und Senioren weitere Empfängerinnen und Empfänger der vorweihnachtlichen Aktion des Polizeikommissariats. Bereits zum dritten Mal in Folge unterstützte das PK Hannover-Limmer die Tageswohnung "Treffpunkt", eine Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen in Linden und Umgebung. Insgesamt 56 Geschenke wurden in diesem Jahr liebevoll verpackt - von Lebensmitteln über Hygieneartikel bis hin zu warmer Kleidung. Die Wünsche, die Besucherinnen und Besucher der Tageswohnung auf Wunschkarten notiert hatten, wurden innerhalb weniger Tage von den Mitarbeitenden der Polizei erfüllt.

Die Übergabe der Geschenke wurde vom Ersten Polizeihauptkommissar Hartmut Hartke persönlich begleitet, unterstützt von dem Kontaktbeamten, Polizeihauptkommissar Martin Siegmund und der Polizeioberkommissarin Hülya Duran vom Einsatz- und Streifendienst des PK Hannover-Limmer. "Die Aktion ist für uns alle eine Herzensangelegenheit", sagte Hartke. "Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement sich unsere Mitarbeitenden jedes Jahr an der Wunschbaum-Aktion beteiligen."

Die Tageswohnung "Treffpunkt" ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen in Not. Hier finden wohnungslose und sozial isolierte Menschen zum Beispiel einen Platz im Warmen, Waschmaschinen, Duschen und einen persönlichen Austausch. Mit den Weihnachtsgeschenken möchte das Polizeikommissariat Hannover-Limmer ein Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit setzen - gerade in der Weihnachtszeit, die für viele Menschen schwierig sein kann. /nash, ram

