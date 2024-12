Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Nach Vollbremsung zwei verletzte Fahrgäste in Stadtbahn - Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Hannover (ots)

Bei der Vollbremsung einer Straßenbahn sind am Dienstag, 10.12.2024, in Hannover eine 26-jährige und eine 89-jährige Frau leicht verletzt worden. Der Bahnfahrer musste aufgrund eines einparkenden Autos stark bremsen, weshalb die Frauen in der Bahn stürzten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 38-jähriger Mann am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr mit seinem schwarzen VW Touareg die Kurt-Schuhmacher-Straße und suchte einen Parkplatz. Zeitgleich fuhr ein 51-jähriger Stadtbahnfahrer mit seiner Bahn hinter ihm. Der Autofahrer hielt am rechten Fahrbahnrand, der Bahnfahrer wollte daraufhin vorbeifahren. Als der 38-Jährige plötzlich rückwärts einparkte und deshalb mit der Fahrzeugfront weiter auf die Fahrbahn ragte, musste der 51-jährige Straßenbahnfahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzten zwei 26 und 89 Jahre alte Frauen in der Bahn. Beide wurden leicht verletzt. Die 26-jährige Frau konnte vor Ort durch den sofort verständigten Rettungsdienst versorgt werden. Die 89-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Sowohl der 51-jährige Straßenbahnfahrer als auch der 38-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell