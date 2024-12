Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Ledeburg: 72-jährige Fußgängerin nach Zusammenstoß mit dem Auto schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 09.12.2024, ist eine 72-jährige Fußgängerin an der Kreuzung "Am Fuhrenkampe" / Vinnhorster Weg im hannoverschen Ortsteil Ledeburg mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes-Benz gegen 21:55 Uhr den Vinnhorster Weg in Richtung der Kreuzung und bog bei Grünlicht nach links in die Straße "Am Fuhrenkampe" ab. Auf der Fußgängerfurt erfasste er die 72-Jährige, die gerade dabei war, die Straße von rechts nach links in Richtung Süden überqueren wollte.

Durch die Kollision wurde die Seniorin auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein sofort herbeigerufener Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /nash, fas

