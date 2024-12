Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger wegen Diebstahls und EC-Karten-Betrugs gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 01.08.2024, hat ein unbekannter Täter ein Portemonnaie aus einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Hannover-List gestohlen. In den darauffolgenden Stunden nutzte der Täter in mehreren Fällen die ebenfalls entwendete EC-Karte. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich eine 44-Jährige für einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus in der Lützerodestraße in Hannover auf. Als die Frau gegen 20:20 Uhr kurzzeitig ihr Krankenzimmer verließ, betrat der unbekannte Täter das Zimmer und stahl das Portemonnaie der 44-Jährigen. Diese überraschte den Mann noch bei der Tat. Dennoch konnte der Täter mit dem Portemonnaie der Geschädigten flüchten.

Der Täter wurde als ca. 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat eine Glatze und trug bei der Tat eine kurze Hose, ein weißes T-Shirt und eine blaue Jacke.

In den darauffolgenden Stunden benutzte der Täter bei mehreren Abhebungen die entwendete EC-Karte der Bestohlenen. So wurde eine Geldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich an einem Geldausgabeautomaten in Hannover und einem Automaten in Hamburg abgehoben.

Überwachungskameras einer Bankfiliale zeichneten den unbekannten Tatverdächtigen auf.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze und Beschluss der Staatsanwaltschaft Hannover erfolgt nun die Veröffentlichung der Fotos des unbekannten Tatverdächtigen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und des Computerbetrugs eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Vorfälle. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /pk, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell