Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Dormagen und Neuss - Polizei berät kostenlos zum Einbruchschutz

Bild-Infos

Download

Dormagen / Neuss (ots)

Als die Bewohner zweier Einfamilienhäuser am Montag (09.12.) in den frühen Abendstunden nach Hause kamen, wurden sie böse überrascht, hatten Unbekannte doch in ihre Häuser eingebrochen. Am Mellenberg nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Opfer aus und gelangten nach ersten Erkenntnissen durch Aufbrechen eines Küchenfensters zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr in das Objekt.

Ebenfalls durch ein Fenster ins Haus gelangten Einbrecher an der Königsberger Straße. Hier waren die Bewohner in der Zeit von etwa 08:00 Uhr bis 17:45 Uhr abwesend und mussten bei der Rückkehr durchwühlte Schränke und Schubladen feststellen.

In beiden Fällen ist die Schadenshöhe und Beute Gegenstand der Ermittlungen.

Auch in Neuss wunderte sich die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Baldhof. Zwischen 08:50 Uhr und 17:30 Uhr wurde bei ihr nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Wie die Täter in die Wohnung im 2.Obergeschoss gelangten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Diese werden, wie die Einbrüche in Dormagen, beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten. Unter der Telefonnummer 02131 3000 nimmt die Polizei diese Hinweise entgegen.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhängen nochmals daraufhin Fenster und Türen zu schließen. Schließen sie beim Verlassen der Wohnung auch die Wohnungstür ab. Zudem berät die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell