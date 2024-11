Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kollision mehrerer Fahrzeuge Zwei Verletzte

Rheine (ots)

Am Mittwoch (13.11.) um 14.30 Uhr ereignete sich auf er B70 in Höhe der AS Rheine-Catenhorn ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 43- jährige Frau aus Emsdetten fuhr mit ihrem Opel Zafira auf der B70 in Richtung Neuenkirchen. Sie wollte die B70 nach links an der AS Rheine-Catenhorn verlassen. Sie übersah dabei einen 42- jährigen Hopstener der mit seinem Mazda aus Neuenkirchen fahrend auf der B70 unterwegs gewesen ist. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführer sind durch den Unfall leicht verletzt worden. Ein drittes Fahrzeug, ein Ford Mustang, wurde von dem Opel Zafira, der durch den Aufprall mit dem Mazda zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde, ebenfalls getroffen. Der 27- jährige Salzbergener, Fahrer des Mustangs, blieb dabei unverletzt. Der Hopstener wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die Emsdettenerin konnte nach medizinischer Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Durch den Unfall wurde zusätzlich ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Zum Zweck der Unfallaufnahme war die B70 für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

