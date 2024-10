Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Diebe versuchen Kupferkabel zu stehlen - Fahndung nach schwarzem Kombi

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (29.10) versuchten drei bislang unbekannte Männer auf einer Baustelle in der Planckstraße in Arheilgen Kupferkabel zu stehlen.

Gegen 01:45 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und meldete mehrere Personen auf einer Baustelle, die dort Kupferkabel in mehrere Stücke frästen. Nachdem sie bei ihrer Tat ertappt wurden flüchteten die Männer von der Baustelle. Die Tatverdächtigen sollen in einem schwarzen Kombi, vermutlich BMW, in Richtung Darmstadt davongefahren sein.

Für sachdienliche Hinweise kann das 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41310 oder das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 kontaktiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Murat Avci Telefon: 06151 / 969 - 13 120

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell