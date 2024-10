Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: "Blitz für Kids" nach Ferienende

Bild-Infos

Download

Reichelsheim (ots)

Im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids", fanden anlässlich des Schulstarts nach den Herbstferien, am Dienstagmorgen (29.10.) Geschwindigkeitskontrollen in Reichelsheim statt. Kontrolliert wurde an der Beerfurther Straße, im direkten Nahbereich der Grundschule.

Bei der Aktion verteilten Schulkinder, begleitet von Polizistinnen und Polizisten, sogenannte "Grüne Karten" für vorbildliches Fahrverhalten und "Gelbe Karten" als Hinweis auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Unterstützt wurden die Beamten zusätzlich vom Ordnungsamt Reichelsheim. Innerhalb einer Stunde überprüften die Ordnungshüter die Geschwindigkeit von 13 Autofahrern, von welchen nur drei eine gelbe Karte erhielten.

Die Aktion "Blitz für Kids" hat sowohl für die teilnehmenden Kinder als auch für die angehaltenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer einen positiven Effekt. Verkehrsteilnehmer werden von den Kindern für korrektes Verhalten gelobt oder auf ihr Fehlverhalten, sowie die damit verbundenen, möglichen Konsequenzen hingewiesen. Gleichzeitig setzen sich die Kinder aktiv mit den Gefahren des Straßenverkehrs auseinander und lernen Verantwortung zu übernehmen.

Die Aktion stieß bei der teilnehmenden Schule, den Verkehrsteilnehmern aber auch bei vorbeilaufenden Passanten auf große Zustimmung und begeisterte die eingesetzten Polizeikräfte, für weitere Kontrollen im Zusammenhang mit dieser Aktion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell