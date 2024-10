Polizei Bochum

POL-BO: 63-Jähriger in Herne beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag, 2. Oktober, auf der Straßburger Straße in Herne. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 14.45 Uhr hob ein 63-jähriger Herner in einer Bankfiliale an der Bochumer Straße 14 in Herne Geld ab und verstaute es in einem Stoffbeutel. Anschließend begab er sich in die Straßburger Straße und wurde auf Höhe der Hausnummer 46 von einer ihm unbekannten Person angesprochen. Währenddessen stieß ihn eine weitere Person von hinten um, sodass er stürzte. Dabei entwendeten sie seinen Stoffbeutel mit dem darin befindlichen Bargeld. Schließlich flüchteten beide Täter in Richtung Altenhöfener Straße.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

So werden die Täter beschrieben: Beide Personen sind männlich. Einer wird als "dunkelhäutig" mit kräftiger Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke. Der andere wird als "hellhäutig" mit schlanker Statur beschrieben. Einer der beiden soll eine auffällige gelbe Mütze getragen haben.

Das Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell