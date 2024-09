Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen in der S-Bahn

Bremen (ots)

Tatort: S-Bahn Linie 5 zwischen Harburg und Buxtehude,

Tatzeit: 22.09.2024 / zwischen 19:40 Uhr und 20:25 Uhr

Ein 46-jähriger Mann aus Nigeria fuhr am Sonntagabend im hinteren Zugteil der Linie 5 von Harburg nach Stade. Dabei soll in der besagten Tatzeit sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben. Die Meldung erfolgte durch einen unbekannt gebliebenen Reisenden über die Notfallsäule auf dem Bahnsteig in Buxtehude.

Die Lüneburger Bundespolizei ermittelt nun wegen exhibitionistischen Handlungen und bittet den Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte sich zu melden. Der Mann ist Mitte 40, etwa 177 cm groß und schlank. Er hat ein afrikanisches Erscheinungsbild und hat dunkle Hautfarbe und auch dunkle Augen, sowie krauses, schwarzes Haar. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Trainingsjacke mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln, eine graue Jeans mit braunem Gürtel und darunter eine Sporthose sowie einen Pullover der über die Schultern gehängt war. Sein Erscheinungsbild wirkte eher ungepflegt. Er soll sich im hinteren Zugteil befunden haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel. 0421/16299 -7777 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell