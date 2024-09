Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Pöbeleien, Bedrohungen und Hitlergruß - Bundespolizei sucht Zeugen nach Vorfall im Zug

Bremen (ots)

Tatort: Metronom 82129 auf der Fahrt von Winsen/Luhe nach Lüneburg

Tatzeit: 16:20 Uhr bis 16:35 Uhr

Zwei unbekannte Männer sollen am Montagnachmittag im Metronom 82129 herumgepöbelt und dabei Reisende bedroht und beleidigt haben. Außerdem sollen sie auch den Hitlergruß gezeigt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Das Duo sei in Winsen (Luhe) in den Metronom gestiegen und habe den Geschädigten während der 13-minütigen Fahrt nach Lüneburg als Bastard beleidigt und mit dem Tode bedroht. Im weiteren Verlauf ihrer Pöbeleien haben die Täter das 30-jährige Opfer bespuckt und den Hitlergruß gezeigt. Am Bahnhof in Lüneburg seien sie dann aus den Zug gestiegen. Sie sollen ca. 180 - 185 cm groß, etwa 30 Jahre alt sein und dunkles Haar haben. Einer der Männer trug einen beigen Pullover und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Sein Begleiter hatte ein kariertes Hemd an.

Die Lüneburger Bundespolizei geht davon aus, dass auch andere Reisende im Zug oder auf dem Bahnsteig 1 im Lüneburger Bahnhof von den Tätern bedrängt worden sind. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0421 / 16299 - 7777 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell