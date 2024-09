Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schneller Fahndungserfolg nach sexueller Belästigung von Minderjährigen im Zug

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Hauptbahnhof Hannover, 15.09.2024 / 15:23 Uhr - 17:35 Uhr

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten die Beamten der Bundespolizei Bremen und Hannover am Sonntagnachmittag für sich verbuchen. Auf der Fahrt des Regionalexpress 4425 von Bremerhaven nach Bremen soll ein 27-Jähriger aus Braunschweig ein Geschwisterpaar von 17 und 18 Jahren sexuell belästigt haben. Nur rund zwei Stunden nach der Tat konnte er in Hannover gestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge habe sich der zunächst unbekannte Täter bei Abfahrt des Zuges in Bremerhaven-Lehe in eine 4er-Sitzgruppe zu dem Mädchen und dem Jungen gesetzt. Während der 40-minütigen Zugfahrt soll er die beiden mehrfach mit sexuellen Andeutungen belästigt haben. Nach Ankunft des Regionalexpresses am Bremer Hauptbahnhof erstatteten die Geschwister in der Bundespolizeiwache umgehend Strafanzeige. Der bis dato unbekannte Mann verblieb im Zug und setzte seine Reise nach Hannover fort.

Da die beiden Minderjährigen eine umfangreiche Täterbeschreibung abgeben konnten, informierten die Bundespolizisten ihre Kollegen am Hauptbahnhof Hannover. Diese nahmen den Täter bei Ankunft des Zuges in Hannover fest. Die Bremer Bundespolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 27-Jährigen und bittet unter der Telefonnummer: 0421 / 16299 - 7777 um Zeugenhinweise zu der Tat im Zug.

