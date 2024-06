POL-BS: Gefährliche Körperverletzung - Kein Opfer

Braunschweig (ots) - Lichtenberger Straße, 26.05.2024, 13:00h Kleinwagen touchiert eScooter und flieht nach Kollision Bereits am 26. Mai kam es in den Mittagsstunden zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weststadt. Eine 41-jährige Braunschweigerin fuhr mit einem eScooter auf der Lichtenberger Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Isarstraße wurde sie von einem silbernen Kleinwagen überholt und dabei von dem ...

