BPOL-HB: 30 Minuten nach der Tat: Bundespolizisten fassen Rucksack-Dieb

Hauptbahnhof Bremen, 20.09.2024 / 00:00 - 00:30 Uhr

Bundespolizisten haben in der Nacht zum Freitag einen Rucksack-Dieb in Bahnhofsnähe gefasst. Der Mann hatte das Gepäckstück erst 30 Minuten zuvor aus einem ICE gestohlen.

Gegen 00:10 Uhr informierte der Geschädigte die Bremer Bundespolizei, dass sein Rucksack im ICE 540 gestohlen worden sei. Nach eigenen Angaben habe er den am Gleis 3 wartenden Zug einen kurzen Augenblick verlassen, um sich an einem am Bahnsteig befindlichen Getränkeautomaten zu bedienen. Als er zu seinem Sitzplatz zurückgekehrt sei, habe er seinen Rucksack samt Inhalt nicht mehr finden können. In seinem Rucksack habe sich seine Brieftasche, ein Tablet und ein Laptop im Gesamtwert von mehr als 3.800 Euro befunden.

Dem Geschädigten gelang es, das Tablet in Bahnhofsnähe zu orten. Umgehend leitete die Bundespolizeistreife eine Fahndung ein und nahm den Dieb mit dem gestohlenen Rucksack nur rund 30 Minuten nach der Tat fest. Tablet und Laptop befanden sich unversehrt im Rucksack, die Geldbörse des Opfers entdeckten die Beamten während der Durchsuchung in der Brusttasche des Täters. Eine im Anschluss durchgeführte Videosichtung bestätigte, dass der 40-Jährige den Rucksack aus dem wartenden Zug gestohlen hatte. Er kassierte eine Anzeige wegen Diebstahls.

