Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mutprobe beendet - Bundespolizisten stoppen Zug-Kletterer

Bremen (ots)

Bremerhaven, 19.09.2024 / 23:05 Uhr

Bremerhavener Bundespolizisten haben am späten Donnerstagabend eine gefährliche Aktion beendet. Sie erwischten an einem Bahnübergang im Bremerhavener Hafengebiet einen 25-Jährigen, der auf einen stehenden Zug geklettert war.

Die Bundespolizeistreife stand gerade an einem geschlossenen Bahnübergang, als sie einen Mann bemerkten, der aus einem weiter vorne in der Autoschlange stehenden Fahrzeug stieg, den geschlossenen Bahnübergang trotz Rotsignals überquerte und sich zu einem in der Nähe stehenden Zuges begab. Dort angekommen kletterte er über eine Leiter auf den Zug. Die Bundespolizisten reagierten sofort, machten mit dem Blaulicht auf sich aufmerksam und beendeten somit das Treiben des Mannes. Er kletterte unverzüglich wieder von der Leiter herunter.

Gegenüber den Beamten gab er kleinlaut zu, dass es sich bei seiner Aktion um eine Mutprobe gehandelt hatte. Der 25-Jährige erhielt eine Anzeige nach der Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung und muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

