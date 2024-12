Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradkontrolle am Schultor

Grevenbroich (ots)

Am heutigen Montag (9.12.) bildete sich vor Schulbeginn vor dem Eingang des Grevenbroicher Pascal-Gymnasiums eine kleine Schlange. Dort kontrollierte der Verkehrsdienst der KPB Rhein-Kreis Neuss die Fahrräder und E-Scooter der ankommenden Schülerinnen und Schüler auf Sicherheit und Verkehrstauglichkeit. Angestoßen hatte die Aktion die Schulleitung des Gymnasiums sowie engagierte Schülerinnen und Schüler und Mitglieder des Lehrerkollegiums. Die Kontrolle stand unter dem Motto "Licht an und Helm auf", unter dem Polizei, Verkehrswacht und ADFC für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen wollen. Auch einige Schüler des Gymnasiums waren an diesem Tag extra früh aufgestanden, um bei der Aktion tatkräftig mitzuhelfen. "Gesetzlich vorgegeben sind eine Klingel, Reflektoren, funktionstüchtige Bremsen sowie Licht hinten und vorn", erklärt Polizeihauptkommissarin Daniela Luppus, Leiterin der Verkehrsunfallprävention. Zudem achteten die Beamtinnen und Beamten auch auf das Tragen eines Schutzhelms, der zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, jedoch die Sicherheit im Straßenverkehr enorm erhöht. Schülerinnen und Schüler, bei denen Mängel am Fahrrad festgestellt worden, konnten diese ein paar Schritte weiter kostenlos beheben lassen. Die Verkehrswacht hatte gemeinsam mit einem lokalen Fahrradladen einen Stand aufgebaut, an dem Bremsen nachgestellt, Lampen ausgetauscht und Reflektoren neu angebracht wurden. Die Aktion, bei der über 100 Kinder und Jugendliche kontrolliert wurden, sollte nicht nur ihre Räder und Scooter auf Stand bringen, sondern auch ein Bewusstsein für die Sicherheit im Straßenverkehr schaffen. Entsprechend wurde auch der Schriftzug "#Leben" aufgebaut, mit dem die Verkehrspolizei des Rhein-Kreis Neuss für aufmerksames Verhalten auf der Straße wirbt.

