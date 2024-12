POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Meerbusch (ots) - Am Freitag (6.12.) befuhr ein 19-jähriger Krefelder die Straße An der Autobahn (L386) von Meerbusch in Fahrtrichtung Krefeld. In Höhe der Ortslage Bösinghoven kam er mit seinem Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb im Feld liegen. Der 19-Jährige war ansprechbar, wurde aber schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand hoher ...

