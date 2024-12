Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Neuss / Kaarst / Rommerskirchen / Grevenbroich (ots)

Am Freitag (06.12.) kam es zwischen 17:30 Uhr 22:10 Uhr zu einem Einbruch an der Volmerswerther Straße in Neuss. Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln eines Küchenfensters in die Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Freitag, zwischen circa 00:00 Uhr und 12:45 Uhr, gelangten mutmaßliche Tatverdächtige über eine Tür in eine Wohnung an der Ludwig-Erhard-Straße in Kaarst. Es wurde nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse entwendet.

Von Samstag (07.12.), 15:00 Uhr auf Sonntag (08.12.), etwa 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Zehntstraße in Rommerskirchen. Die Unbekannten hebelten eine Balkontür auf und durchwühlten die Schränke. Es wurde Schmuck, Bargeld sowie Kleidung und ein Laptop entwendet.

Am Sonntag kam es in Grevenbroich an der Stadionstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die mutmaßlichen Einbrecher schlugen, zwischen 15:25 und 15:30 Uhr, eine Terrassentür ein und durchwühlten die Schränke. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Dabei können viele Einbrüche durch die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der oben genannten Telefonnummer möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell