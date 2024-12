Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen Gartenwerkzeug

Kaarst (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Karlsforster Straße wurde am Donnerstag (05.12.), in der Zeit von 08:00 bis 22:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter eine hochwertige Armbanduhr und einen Tabletcomputer.

Um in das Haus zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Spitzhacke aus der unverschlossenen Garage genommen und damit versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Obwohl der Fensterrahmen selbst dem Angriff standhielt, kam es durch die Gewalteinwirkung zu einem Bruch der Scheibe. Durch das dabei entstandene Loch konnten die Täter in das Haus einsteigen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Gartengeräte und Werkzeuge sollten Sie nicht offen herumliegen lassen, da diese auch von Kriminellen für ihre Zwecke genutzt werden könnten. Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste und hausnahe Bäume eignen sich als Aufstiegshilfe für Einbrecher. Deswegen sollten solche Hilfsmittel weggeschlossen beziehungsweise entfernt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell