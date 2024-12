POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 45-jährigen Mann aus Neuss

Grevenbroich (ots) - Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw wurde am Mittwoch (04.12.) gegen 13:45 Uhr eine Person verletzt. Ein 82-jähriger Grevenbroicher befuhr mit seinem Auto die Aluminiumstraße in Richtung Allrath. Zwischen er Lindenstraße und der Kolpingstraße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw eines 48-jährigen Grevenbroichers ...

