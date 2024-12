Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Horrem

Dormagen (ots)

Am Dienstag (03.12.), in der Zeit von 11:30 bis 22:00 Uhr, sind Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Rath" in Horrem eingedrungen.

Die Täter hatten die Balkontür aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Dabei können viele Einbrüche durch die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der oben genannten Telefonnummer möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell