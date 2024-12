Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht möglichen Brandstifter

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3.12.) ist es gegen 04:20 Uhr an der Landsberger Straße im Grevenbroicher Stadtteil Neukirchen zu einem Brand in einem leerstehenden Geschäftsgebäude gekommen. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, es entstand ein Sachschaden in aktuell noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletz.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die Örtlichkeit auch von der Kriminalpolizei untersucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet deswegen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell