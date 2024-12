Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe in Meerbusch und Korschenbroich unterwegs

Meerbusch / Korschenbroich (ots)

In der Nacht zwischen Sonntag (1.12.), 23 Uhr, und Montag (2.12.), 7:30 Uhr, wurde an der Straße Rheindamm im Meerbuscher Stadtteil Langst-Kierst ein Auto aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses gestohlen. Bei dem fraglichen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Range Rover LK mit dem amtlichen Kennzeichen NE-RR500. Wie die Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist noch unklar.

In der Zeit von Samstag (30.11.), 13:30 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, kam es zu einem weiteren Autodiebstahl, diesmal an der Friedrich-Ebert-Straße in Korschenbroich-Kleinenbroich. Hier war das fragliche Fahrzeug verschlossen und am Straßenrand abgestellt worden, am Montag wurde dessen Fehlen bemerkt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem Kennzeichen NE-KE507. Im Fahrzeug befanden sich zudem Werkzeuge und Autozubehör. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalkommissariate 14 und 23 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss bittet auf der Suche nach dem gestohlenen Auto und den möglichen Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern Kontakt aufnehmen. Zugleich rät die Polizei allen Autobesitzern zur Aufmerksamkeit - Diebe nutzen häufig technische Hilfsmittel und sind so in der Lage, Autos zu stehlen, auch ohne die zugehörigen Schlüssel zu entwenden. Besondere Vorsicht ist bei sogenannten Keyless-Go-Systemen geboten. Diese ermöglichen, das Auto kontaktlos per Funk zu öffnen und zu schließen - allerdings können diese Funkwellen von Kriminellen abgefangen und kopiert werden, so, dass diese das Auto später selbst öffnen und starten können. Legen Sie den Schlüssel solcher Autos deswegen nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab, da die Funkwellen sogar von außen abgefangen werden können. Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen, zum Beispiel Aluminiumhüllen, abzuschirmen. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe, die möglicherweise verdeckt unter ihrer Kleidung oder in Taschen elektronische Geräte bei sich führen. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln, die per Funkwellen-Verlängerung das Signal Ihres Schlüssels abgreifen wollen. Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt den Notruf 110 an. Das kann etwa ein Auto mit fremden Kennzeichen sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört und dessen Insassen sich auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren. Die Polizei kann dann prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat. Weitere Informationen zum Thema Keyless-Go gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke.

