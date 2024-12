Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Neuss (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos wurden am Sonntag (01.12.) drei Personen leicht verletzt.

Ein 25-jähriger Hamburger befuhr gegen 21:45 Uhr die Further Straße in Richtung Krefelder Straße, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegen kommendem Fahrzeug eines 51-jährigen Düsseldorfers zusammen. Der Düsseldorfer und sein 19-jährigen Beifahrer wurden, wie auch der Hamburger, durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da, nach ersten Erkenntnissen und nach eigener Aussage, der Hamburger in einen Sekundenschlaf gefallen sein könnte, ermitteln das Verkehrskommissariat nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 25-Jährigen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Laut Strafgesetzbuch wird die Person bestraft, die, infolge geistiger oder körperlicher Mängel, nicht in der Lage ist ein Fahrzeug sicher zu führen. Sekundenschlaf kann ein solcher Mangel sein. Daher rät die Polizei: Setzen Sie sich nur hinter das Steuer, wenn Sie sich auch körperlich dazu in der Lage fühlen ein Fahrzeug sicher zu führen.

Die Polizei animiert die Verkehrsteilnehmer unter dem Motto #LEBEN zu mehr Rücksicht und Umsicht im Straßenverkehr. Sie will so das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für mehr Verkehrssicherheit stärken.

