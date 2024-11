Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Neuss (ots)

Bezug nehmend auf unsere Pressemitteilung vom heutigen Tag, 14:43 Uhr, teilen wir ergänzend folgendes mit:

Zur Unfallzeit befuhr eine 23-jährige Neusserin mit ihrem PKW Daimler-Benz die Zufuhrstraße in Richtung Further Straße. An der dortigen Einmündung bog sie nach links in Richtung Theodor-Heuss-Platz ab. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet mit ihrem PKW in der Eisenbahnunterführung auf den rechten Gehweg der Further Straße und erfasste 4 Passanten, welche an der dortigen Bushaltestelle standen. Von diesen wurden 2 Frauen im Alter von 25 und 49 Jahren leicht verletzt, ein 25-jähriger Mann wurde schwer und ein 27-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Die 23-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen des Unfalls. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit bis 16:55 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Neuss unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell