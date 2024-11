Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß mit Fahrrad - Junge fährt davon

Grevenbroich (ots)

Eine 34-jährige Grevenbroicherin fuhr am Donnerstag (28.11.), gegen 11:50 Uhr, mit einem Pkw die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Noithausen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Junge mit seinem Fahrrad auf der Höhe der Hausnummer 10 auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Um dem Jungen auszuweichen, lenkte die Grevenbroicherin nach links und bremste. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei das Fahrrad des Jungen an der rechten Fahrzeugseite entlang schliff. Die Dame erkundigte sich nach ihm und sprach ebenfalls mit einer Passantin, welche Angab den Jungen zu kennen. Ebenso wollte die 34-Jährige seine Eltern kontaktieren. Der Junge gab an nichts zu verstehen, da er nur der ukrainischen Sprache mächtig sei und fuhr davon.

Der Junge sei zwischen sechs und acht Jahren, circa 130 Zentimeter groß, habe ein europäisches Erscheinungsbild und trug blaue / schwarze Kleidung. Ihm fehlte ein Schneidezahn. Bei dem Fahrrad handelte es sich um dunkles Mountainbike mit silbernem Lenker.

Die Polizei bittet Personen, sowie die Passantin, welche während des Geschehens vor Ort waren, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell