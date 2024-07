BPOL-HH: Bahnhof Altona: Falke sitzt im S-Bahn Tunnel - Rettung durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 16.07.2024 gegen 23:00 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizei in einer fahrenden S5 in Richtung Wilhelmsburg zu einer Bedrohung und Körperverletzung gekommen sein. Demnach soll ein 28-jähriger Mazedonier einen 38-jährigen Fahrgast um Kleingeld angebettelt haben. Daraufhin sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung ...

mehr