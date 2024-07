Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: In fahrender S-Bahn: Mann bedroht Fahrgast mit Cuttermesser - Festnahme

Hamburg (ots)

Am 16.07.2024 gegen 23:00 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizei in einer fahrenden S5 in Richtung Wilhelmsburg zu einer Bedrohung und Körperverletzung gekommen sein.

Demnach soll ein 28-jähriger Mazedonier einen 38-jährigen Fahrgast um Kleingeld angebettelt haben. Daraufhin sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Tatverdächtige ein Cuttermesser aus seiner Hosentasche gezogen und den Fahrgast damit bedroht haben soll.

Der Fahrgast habe daraufhin versucht, den mazedonischen Staatsangehörigen zu beruhigen, woraufhin dieser zwar das Messer weggesteckt, dem 38-Jährigen aber mit der Hand ins Gesicht geschlagen habe.

Als der Tatverdächtige bemerkte, dass der Fahrgast die Polizei verständigte, soll er erneut das Teppichmesser hervorgeholt und es dem Mann drohend gezeigt haben. Der Fahrgast verließ daraufhin die S-Bahn am Bahnhof Wilhelmsburg, wo eintreffende Landespolizisten den 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnahmen.

Im Rahmen einer durchgeführten Durchsuchung konnte das Cuttermesser bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine leichte Rötung im Gesicht, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Zuständigkeitshalber übernahmen Streifenbesatzungen der Bundespolizei den Mazedonier und brachten ihn zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof.

Außerdem wurden Zeugenaussagen aufgenommen und Videodaten der betroffenen S-Bahn gesichert.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen musste der Mann aus dem Bundespolizeirevier entlassen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell