Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher in Kleinenbroich unterwegs

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (28.11.) ist es im Korschenbroicher Stadtteil Kleinenbroich zu mehreren Einbrüchen gekommen.

An der Straße Überseite versuchten unbekannte Täter um 17:45, über einen Wintergarten einzudringen. Die Hausbewohnerin wurde durch ein Geräusch aufmerksam und machte sich bemerkbar, woraufhin die Unbekannten flohen, ohne ins Innere gelangt zu sein.

An der Kleinenbroicher Karl-Arnold-Straße gelangten Täter zwischen 17 Uhr und 18:10 Uhr in ein Einfamilienhaus. Durch eine unverschlossene Schiebetür verschafften sie sich Zutritt und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck.

Ebenfalls am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Stettiner Straße, ebenfalls in Kleinenbroich. Die unbekannten Täter drangen durch die Terrassentür ein und entwendeten offenbar Schmuck.

Um 19:10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Haus an der Straße "Am Stepprather Hof" in Kleinenbroich einzubrechen. Dazu erkletterte er ein Dach, wurde jedoch vom 30-jährigen Bewohner des Hauses gestört und flüchtete in Richtung Kranichweg. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um einen Mann im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren, etwa 180 Zentimeter groß, mit leichtem Bart und von osteuropäischem Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch Zusammenhänge zwischen den Taten. In diesem Zusammenhang werden Zeugen um Hinweise gebeten: Wer sachdienliche Angaben machen kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Die Polizei rät: Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Technische Schutzmaßnahmen etwa an Haus- und Terrassentüren sowie Fenstern können die Täter häufig abschrecken und unerwünschtes Eindringen verhindern. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zu den bestehenden Möglichkeiten. Ein Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell