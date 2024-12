Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren Einbrüchen gekommen.

So wurde in der Zeit zwischen Donnerstag (28.11.), 15 Uhr, und Freitag (29.11.), 11:30 Uhr, an der Straße "Am Hallenbad" in Korschenbroich Kleinenbroich eingebrochen. Die unbekannten Täter demontierten offenbar ein Gitter vor einer Terrassentür und brachen ein Fenster heraus. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Am Freitag wurde an der Moltkestraße in Dormagen offenbar ein Fenster eingeschlagen. Die Tat ereignete sich vermutlich um 17:45 Uhr. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume, machten aber offenbar keine Beute.

Unverrichteter Dinge sind unbekannte Täter sind die Täter wohl vom Mühlenbuschweg im Dormagener Stadtteil Straberg abgezogen. Offenbar in der Nacht zu Freitag oder am Vormittag bis etwa 11 Uhr wurde hier versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, gelangten aber nicht ins Gebäude.

Gegen 18 Uhr am Freitag scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus am Sperberweg in Meerbusch-Ilverich einzubrechen. Sie öffneten ein Fenster, wurde dabei aber offenbar von den heimkehrenden Hausbewohnern gestört. Der oder die Unbekannten flohen möglicherweise mit einem BMW-Kombi-Fahrzeug mit dem Kennzeichen GP-LS1019 in Richtung Obere Straße.

Am selben Tag schlugen Täter in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20:15 Uhr an der Kaarster Straße in Neuss-Vogelsang zu. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zunächst, eine Tür aufzuhebeln. Als dies misslang erkletterten sie einen Wintergarten und öffneten ein Fenster im Obergeschoss mittels des sogenannten Kittfalzstechen. Die Täter durchsuchten das Haus und erbeuteten Wertgegenstände sowie Bargeld.

Ebenfalls am Freitag schlugen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20:50 Uhr am Schaertzgensweg im Meerbuscher Stadtteil Büderich zu. Sie hebelten eine Terrassentür auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Wertgegenstände, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Am Samstag (30.11.) waren Einbrecher in Kaarst-Büttgen aktiv. An der Bachstraße wurde zwischen 10 Uhr und 19:30 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt, die Täter entkamen mit Schmuck.

In der Zeit zwischen Samstag, 16.11., 16 Uhr, und Samstag, 30.11., 16:30 Uhr, wurde offenbar ebenfalls an der Gierer Straße in Neuss-Rosellen eingebrochen. Die Täter stiegen offenbar über ein Fenster im Obergeschoss in das Einfamilienhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr an der Straße Neusser Weyhe im Neusser Stadtteil Weißenberg. Hier wurde offenbar versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, allerdings gelangten die Täter augenscheinlich nicht ins Gebäude.

Beute gemacht haben Täter offenbar bei einem Einbruch an der Deutzer Straße in Neuss-Grimlinghausen, welcher sich am Sonntag (01.12.) zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr ereignete. Die Unbekannten verschafften sich offenbar über die Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie durchwühlten die Räume und erbeuteten offenbar Schmuck und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Suche nach den Tätern wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 melden.

Gerade jetzt, wenn die Dunkelheit früh hereinbricht, sind Einbrecher vermehrt aktiv. Dabei handelt es sich in der Regel jedoch nicht um Profis, sondern um Gelegenheitstäter. Häuser und Wohnungen können deswegen schon mit relativ einfachen Mitteln gegen die häufig unter Zeitdruck operierenden Täter gesichert werden. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss bietet eine kostenfreie Beratung für Eigentümer und Mieter an. Diese erfolgt vor Ort, ein Termin kann ebenfalls unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

