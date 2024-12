Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbrände in Meerbusch und Holzheim

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Dienstag (3.12.) ist es in einem Kindergarten an der Gereonstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich zu einem Feuer gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand gegen 15 Uhr aus. Alle Personen, die sich zu dieser Zeit im Gebäude befunden hatten, konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am Dienstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem weiteren Brand ausrücken, diesmal um etwa 13:30 Uhr an der Gell'sche Straße in Neuss-Holzheim. Auch hier konnten sich die Hausbewohner ins Freie retten. Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt, vermutlich handelt es sich jedoch auch in diesem Fall um einen technischen Defekt. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.

