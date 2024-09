Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeistreifen nehmen 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung fest

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14.9.) haben Polizeistreifen einen 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in ein Haus im Rosenhöhweg eingebrochen zu sein sowie Wertgegenstände aus einem geparkten Auto gestohlen zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte er sich gegen 0:20 Uhr durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Rosenhöhweg. Hierbei wurde er jedoch von Anwohnern bemerkt und durch alarmierte Polizeikräfte festgenommen. Zuvor soll der Festgenommene in ein geparktes Auto eingedrungen sein. Der Innenraum wurde komplett durchwühlt und unter anderem Kopfhörer entwendet. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an seine Festnahme auf das 1. Polizeirevier gebracht und muss sich nun in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 zu melden.

