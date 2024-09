Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen

Menden (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Gustav-Mahler-Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Es wurde am Donnerstagmorgen beschädigt Im Lahrfeld gefunden. Die Polizei ließ das Fahrzeug zunächst sicherstellen. (cris)

