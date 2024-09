Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gegen Pkw getreten/ Fahrrad gestohlen

Hemer (ots)

Ein Fußgänger hat am Donnerstagabend gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug getreten. Der Pkw-Fahrer hatte den offenbar stark alkoholisierten Mann auf dem Gehweg neben der Iserlohner Straße erkannt und war deshalb nur sehr langsam an dem 50-Jährigen vorbeigefahren. Die hinzu gerufene Polizei schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der 50-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Poststraße wurde am Donnerstagabend zwischen 19 und 21 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Ein Jugendlicher hatte das grüne Cube-Mountainbike mit einem Zahlenschloss an einem Laternenmast vor der Post-Filiale festgemacht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell