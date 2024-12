POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheid (ots) - Bespuckt und beleidigt Zwei Lüdenscheiderinnen (25J/31J) verließen am Samstag um 00:20 Uhr eine Bar an der Knapper Straße und wurden von einem 48 Jahre alten Lüdenscheider beleidigt. Im Zuge dessen spuckte er den Damen ins Gesicht und ging diese an, alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Polizei erteilte dem Lüdenscheider einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung und ...

