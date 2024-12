Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spucke, Einbruch, Diebstahl und mehr

Lüdenscheid (ots)

Bespuckt und beleidigt

Zwei Lüdenscheiderinnen (25J/31J) verließen am Samstag um 00:20 Uhr eine Bar an der Knapper Straße und wurden von einem 48 Jahre alten Lüdenscheider beleidigt. Im Zuge dessen spuckte er den Damen ins Gesicht und ging diese an, alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Polizei erteilte dem Lüdenscheider einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung ein, Zeugen können sich an die Wache Lüdenscheid wenden.

Einbrecher aktiv

Am Wochenende wurde mehrfach eingebrochen. In der Nacht auf Sonntag hebelten Unbekannte zwischen 20-7:30 Uhr ein Fenster am Vogelberger Weg auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Am Wacholderstück wurde ebenfalls ein Fenster geöffnet, dies geschah am Samstagabend zwischen 18-22:45 Uhr. Hier wurde Bargeld entwendet. Am Mittleren Worthhagen wurde in der Nacht auf Sonntag zwischen17 und 13 Uhr ebenfalls ein Fenster geöffnet, eine Armbanduhr wurde durch die Täter entwendet. Auch an der Wehberger Straße waren Unbekannte aktiv. Sie drangen Freitag zwischen 17:30-19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort stahlen sie Schmuck aus dem Inneren. Zwischen dem 24.11.-1.12. wurde zudem in ein Einfamilienhaus Im Wiesental eingebrochen, auch hier wurde ein Fenster beschädigt. Die Täter entwendeten Uhren und Schmuck, die Polizei ermittelt wegen der Einbrüche. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Lüdenscheid zu wenden.

E-Scooter entwendet

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde ein vor dem Haupteingang abgestellter E-Scooter entwendet. Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 15-21:30 Uhr das Kettenschloss auf, die Polizei sucht Zeugen.

Autos geplündert

Im Bereich Wettringhof waren Diebe unterwegs. In der Nacht auf Sonntag schlugen sie die Scheiben zweier Pkw Am Waldberg und an der Timbergstraße ein, nun fehlen Dokumente aus den jeweiligen Fahrzeugen. An der Timbergstraße versuchten sich die Täter in der Nacht zudem an einer Gartenhütte, schafften es jedoch nicht, das Fenster aufzuhebeln. Nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

