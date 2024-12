POL-MK: Mit 103 statt 50 über die Lennestraße in Lüdenscheid - Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Straße Zur Sonnenhöhe eingebrochen. Der Täter hinterließ Werkzeug. Es wurde offenbar nichts gestohlen. Drei Jugendliche kletterten am Dienstagabend über einen Container auf dem Nachbargrundstück in einen Garten an der Mendener Straße und versuchten, einen Basketballkorb zu stehlen. Dabei beschädigten ...

mehr