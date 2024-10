POL-BN: Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich: Ehemann soll Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt haben - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Bornheim (ots) - Am Dienstag, 01.10.2024, brachen Unbekannte in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 20:50 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Bornheim (Uedorf)ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brachen sie ein Fenster eines Einfamilienhaus an der Heisterbacher Straße auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude gezielt nach Wertgegenständen und Bargeld. ...

mehr