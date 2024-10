Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbrüche in Bornheim- Uedorf und Widdig

Wer hat etwas beobachtet?

Bornheim (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, brachen Unbekannte in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 20:50 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Bornheim (Uedorf)ein.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brachen sie ein Fenster eines Einfamilienhaus an der Heisterbacher Straße auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude gezielt nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Einbrecher verließen den Tatort vermutlich ohne Beute unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK13) hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Die Ermittler prüfen auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Wohnhaus im benachbarten Ortsteil Widdig besteht.

Dort war am Tattage in der Zeit von 14:20 Uhr bis 21:30 Uhr ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen worden. Auch hier wurde die Wohnung durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang ebenfalls noch nicht fest.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0228-150) oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung setzen. (LK)

