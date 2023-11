LPI-GTH: Kollision mit geparkten Pkw

Eisenach (ots) - In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gebräun" kam es gestern Abend zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

