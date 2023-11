LPI-GTH: Keller geöffnet- Zeugensuche

Gotha (ots) - In eine Arztpraxis in der Huttenstraße versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen dem 17. November, 13.00 Uhr und gestern, 07.45 Uhr einzudringen, was allerdings misslang. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0302764/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

